Celebra el Día de los Jardines Botánicos con actividades en la UNAM. Foto: Cuartoscuro
Chío Sánchez Por Chío Sánchez
9 abril, 2026
Parques
Chío Sánchez
Por Chío Sánchez
9 abril, 2026
Parques

Lánzate al Jardín Botánico de la UNAM: tendrá talleres, yoga, conciertos y más; ¿cuándo?

Para este 2026, la UNAM ha preparado un amplio programa de actividades para conmemorar el Día Nacional de los Jardines Botánicos.

El Día Nacional de los Jardines Botánicos en México se celebra cada 28 de abril y en la CDMX se vive con todo en el Jardín Botánico de la UNAM, uno de los espacios más importantes para la conservación de la biodiversidad.

Este 2026, la máxima casa de estudios conmemora la fecha con actividades culturales, talleres, exposiciones y una muestra gastronómica que invitan a conectar con las plantas nativas y los saberes comunitarios.

Esta celebración es una oportunidad ideal para explorar colecciones de cactáceas, agaves y orquídeas, mientras disfrutas de un ambiente natural y educativo.

¿Cuándo es el Día Nacional de los Jardines Botánicos?

El Día Nacional de los Jardines Botánicos se celebra el 28 de abril, según la UNAM. En el marco de esta fecha, la máxima casa de estudios también conmemora el aniversario del Jardín Botánico del Instituto de Biología. Este jardín es uno de los espacios más importantes del país dedicados a la protección de plantas nativas y endémicas de México.

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Fundado en 1959 y abierto al público en 1961, el jardín alberga colecciones vivas que incluyen especies como cactáceas, suculentas, agaves, orquídeas, helechos, bromelias, árboles tropicales y plantas medicinales. Algunas de estas se cultivan en ambientes controlados que simulan sus condiciones naturales.

Foto: FB (Jardín Botánico IB-UNAM)

Actividades, talleres y más en el Jardín Botánico de la UNAM para celebrar

El Jardín Botánico del IBUNAM celebrará este día con muchas actividades este 2026. El tema es “Jardines Botánicos, aliados en la conservación de la biodiversidad y saberes comunitarios”. La cuota de recuperación es de $30 por persona.

Recuerda que las demostraciones, exposiciones, talleres y la muestra gastronómica estarán disponibles a lo largo de todo el evento, el cual se llevará a cabo el sábado 18 de abril, de 10:00 a 17:00 horas. Sin embargo, considera que las demás actividades sí tendrán horarios específicos.

Enseguida, encontrarás una selección de actividades del programa que la UNAM organizó para conmemorar el Día Nacional de los Jardines Botánicos.

Actividades en el Jardín Botánico de la UNAM

  • 13:30 a 14:15 horas – Concierto de TD Lichi: Disfruta en el Jardín de la Espiga de una reggae fusión con sonidos latinoamericanos, llena de amor y buena vibra. 
  • 11:00, 12:30 y 15:30 horas – Yoga por la conservación de la vida: Participa en una sesión de yoga, estiramientos y acondicionamiento físico en contacto directo con el pasto, en el Foro Dahlia.
Foto: Jardín Botánico IBUNAM

Un día entre plantas: habrá venta en el Jardín Botánico

Exhibición y venta de cactáceas y crasuláceas mexicanas en riesgo de extinción
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Tu compra tiene un impacto directo: Al llevarte una de estas plantas, contribuyes activamente a los esfuerzos de conservación de la biodiversidad.Dónde: Plazoleta del Jardín Botánico.

Dónde: Plazoleta del Jardín Botánico.

Foto: FB (Jardín Botánico IB-UNAM)

México es un país megadiverso

Enriquece y embellece tu jardín con una parte de la diversidad vegetal de México. Explora distintas opciones y selecciona las especies nativas más adecuadas para tu hogar. 

Dónde: Invernadero de propagación de plantas nativas. 

Día de los Jardines Botánicos: exposiciones en la UNAM

Jardín Mexicano: Adéntrate en una instalación artística al aire libre dentro de la Colección de Cactáceas. Inspirada en estas plantas, la obra utiliza materiales reciclados (telas y PET), generando un diálogo fascinante entre la creación artística, el reuso creativo y la conservación ambiental.

La trenza y el mezcal: Visita la exposición fotográfica de Malena Díaz. Una experiencia que fusiona belleza y conocimiento, explorando a través de la imagen el rescate de recursos nativos fundamentales como el maíz y los agaves.

Foto: IG (@malena.diaz_maiz)

También habrá muestra gastronómica

Celebra la riqueza de la milpa en la Muestra Gastronómica de la Biodiversidad, que tendrá lugar en el estacionamiento del Jardín Botánico de la UNAM.

Un verdadero carnaval de aromas y sabores te espera para que degustes platillos nacidos de nuestra tierra, como preparaciones con maíz y otros alimentos, destacando especialmente los quelites.

Ten en cuenta que esta es sólo una pequeña muestra de la amplia gama de actividades que la UNAM ofrecerá para conmemorar el Día Nacional de los Jardines Botánicos. Para acceder al programa completo, te sugerimos darle clic aquí.

Día Nacional de los Jardines Botánicos de la UNAM 2026
  • Cuándo: 18 de abril
  • Horario: de 10:00 a 17:00 horas 
  • Dónde: Jardín Botánico IB-UNAM
  • Entrada: $30 por persona

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