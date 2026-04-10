¿Qué hacer en CDMX? Música clásica en Bellas Artes por $100
La Primera Gala de Concertistas de Bellas Artes llega este 25 de abril. Boletos desde $100 pesos
Foto: IA Gemini
Liz Basaldúa Por Liz Basaldúa
10 abril, 2026
Música
Liz Basaldúa
Por Liz Basaldúa
10 abril, 2026
Música

Habrá concierto de música clásica en Bellas Artes por sólo $100

¿Plan barato en CDMX? La Primera Gala de Concertistas de Bellas Artes llega este 25 de abril con boletos desde $100.

Si buscas un plan que combine elegancia, historia y un precio increíble, la Primera Gala de Concertistas de Bellas Artes es la respuesta. El próximo sábado 25 de abril, la Sala Principal del palacio de mármol abrirá sus puertas para una velada que demuestra que la cultura de alto nivel no tiene por qué ser impagable.

Es la oportunidad perfecta para estrenar ese outfit elegante y disfrutar de la acústica perfecta de uno de los recintos más emblemáticos del mundo, sin que te quedes en ceros, amix.

La Primera Gala de Concertistas de Bellas Artes llega este 25 de abril con boletos desde $100 pesos. | Foto: Gemini IA

¿Qué habrá en esta Primera Gala de Concertistas en el Palacio de Bellas Artes?

El programa está diseñado para ser dinámico y emocionante, ideal tanto para expertos como para quienes se acercan por primera vez a la música de cámara. La noche reunirá a los máximos exponentes de la música mexicana e internacional en tres formatos clave:

  • Solistas de piano: Virtuosismo puro en cada nota.
  • Canto: Voces poderosas que llenarán cada rincón de la sala.
  • Ensambles de cámara: La magia de la colaboración musical en piezas íntimas y de gran intensidad.

Lo mejor es que los intérpretes cuentan con trayectorias sólidas, garantizando una ejecución impecable bajo los candelabros del Palacio.

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¿Cuánto cuesta ir a la Primera Gala?

Los precios son probablemente el secreto mejor guardado de la cartelera cultural de abril del Palacio de Bellas Artes, encontrarás boletos desde los $100, $120, $200 y $250.

Te recomendamos ir directamente a la taquilla de Bellas Artes. Ahí puedes aplicar descuentos oficiales (estudiantes, maestros e INAPAM) ¡Literalmente te sale en lo que cuesta un café y te conectas con la música clásica!

¿Cómo llegar al Palacio de Bellas Artes?

Llegar al Palacio de Bellas Artes es sumamente sencillo gracias a su ubicación privilegiada en el corazón del Centro Histórico. La forma más rápida y económica es utilizar el Metro CDMX, bajando en la estación Bellas Artes (Línea 2 azul o Línea 8 verde), la cual tiene salidas directas a unos metros de la explanada del recinto.

Si prefieres el Metrobús, la estación Bellas Artes de la Línea 4 (ruta norte) te dejará muy cerca. En caso de llegar en coche, toma en cuenta que el tránsito en Av. Juárez y Eje Central suele ser pesado, especialmente antes de las funciones de las 19:00 horas, por lo que te recomendamos utilizar los estacionamientos subterráneos cercanos sobre la calle de Angela Peralta o detrás de la Alameda Central.

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Primera Gala de Concertistas:

📍 Lugar: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Av. Juárez y Eje Central s/n, Centro Histórico.
📅 Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
⏰ Hora: 19:00 horas
💸 Costo: $100, $120, $200 y $250

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Foto: Google Gemini/ Chilango

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