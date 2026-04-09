CDMX tendrá Megabazar de Cultura Pop 2026 con lucha libre, cosplay y nostalgia retro

Prepárate para vivir una nueva edición del Megabazar de Cultura Pop 2026, un evento en CDMX para coleccionistas, amantes de la cultura geek y fans de la lucha libre mexicana.
“Familias, coleccionistas y curiosos encontrarán actividades, productos y escenarios perfectos para convivir, explorar y, por supuesto, tomar fotografías memorables”, indicó Collector Bazar, organizador del evento, en un comunicado.
¿Cuándo será el Megabazar de Cultura Pop 2026?
El Megabazar de Cultura Pop 2026 se llevará a cabo el 18 y 19 de abril, en un horario de 11:00 a 18:00 horas. La entrada será gratuita para el público en general.
La sede será el Centro Cultural Futurama, ubicado en Cerrada de Otavalo 15, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.
Si piensas llegar en transporte público, puedes tomar la Línea 6 del Metrobús y bajar en la estación Instituto Politécnico Nacional. Desde ahí, deberás caminar unos minutos sobre avenida Montevideo hasta llegar al recinto.
Así será el evento en CDMX
El megabazar tendrá más de 65 expositores, quienes ofrecerán productos de franquicias como Star Wars, Pokémon, Harry Potter, One Piece y Naruto, entre otras. Esto es lo que podrás encontrar:
- Juguetes vintage y retro
- Figuras de colección
- Anime
- Manga
- TCG (cartas coleccionables)
- Ropa
- Accesorios
Uno de los grandes atractivos de esta edición es la colaboración con Expomáscaras. Los asistentes podrán conocer a más de 30 leyendas de la lucha libre mexicana, entre ellas:
- Fuerza Guerrera
- Pirata Morgan
- Halloween
- Solar II
- India Siux
- El Halcón Ortiz
- Rambo
- Coco Rojo
- Takeda
- Súper Pinocho Sr
- Kiss
- Hijo de Black Shadow
- La Sirenita
- El Intocable
- Violencia Jr
- Monster
- Hijo de Súper Muñeco
- Centinela de la Muerte
- Bufón Siniestro
- Diosa Rubí
- Sexy Violeta
Ya sea que vayas por las compras geek o por ver a las leyendas de la lucha libre, este Megabazar de Cultura Pop 2026 es de esos eventos en CDMX donde siempre hay algo que descubrir.