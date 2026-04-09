Foto ilustrativa: Mario Jasso/ Cuartoscuro
Eduardo Alavez Por Eduardo Alavez
9 abril, 2026
Qué hacer
Eduardo Alavez
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CDMX tendrá Megabazar de Cultura Pop 2026 con lucha libre, cosplay y nostalgia retro

Conoce la fecha, el horario y las actividades del Megabazar de Cultura Pop 2026 en CDMX, en una edición especial dedicada a la lucha libre.

Prepárate para vivir una nueva edición del Megabazar de Cultura Pop 2026, un evento en CDMX para coleccionistas, amantes de la cultura geek y fans de la lucha libre mexicana.

“Familias, coleccionistas y curiosos encontrarán actividades, productos y escenarios perfectos para convivir, explorar y, por supuesto, tomar fotografías memorables”, indicó Collector Bazar, organizador del evento, en un comunicado.

Foto: Collector Bazar

¿Cuándo será el Megabazar de Cultura Pop 2026?

El Megabazar de Cultura Pop 2026 se llevará a cabo el 18 y 19 de abril, en un horario de 11:00 a 18:00 horas. La entrada será gratuita para el público en general.

La sede será el Centro Cultural Futurama, ubicado en Cerrada de Otavalo 15, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

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Si piensas llegar en transporte público, puedes tomar la Línea 6 del Metrobús y bajar en la estación Instituto Politécnico Nacional. Desde ahí, deberás caminar unos minutos sobre avenida Montevideo hasta llegar al recinto.

Foto: Collector Bazar

Así será el evento en CDMX

El megabazar tendrá más de 65 expositores, quienes ofrecerán productos de franquicias como Star Wars, Pokémon, Harry Potter, One Piece y Naruto, entre otras. Esto es lo que podrás encontrar:

  • Juguetes vintage y retro
  • Figuras de colección
  • Anime
  • Manga
  • TCG (cartas coleccionables)
  • Ropa
  • Accesorios
Foto: Collector Bazar

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la colaboración con Expomáscaras. Los asistentes podrán conocer a más de 30 leyendas de la lucha libre mexicana, entre ellas:

  • Fuerza Guerrera
  • Pirata Morgan
  • Halloween
  • Solar II
  • India Siux
  • El Halcón Ortiz
  • Rambo
  • Coco Rojo
  • Takeda
  • Súper Pinocho Sr
  • Kiss
  • Hijo de Black Shadow
  • La Sirenita
  • El Intocable
  • Violencia Jr
  • Monster
  • Hijo de Súper Muñeco
  • Centinela de la Muerte
  • Bufón Siniestro
  • Diosa Rubí
  • Sexy Violeta

Ya sea que vayas por las compras geek o por ver a las leyendas de la lucha libre, este Megabazar de Cultura Pop 2026 es de esos eventos en CDMX donde siempre hay algo que descubrir.

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