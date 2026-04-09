CDMX tendrá Megabazar de Cultura Pop 2026 con lucha libre, cosplay y nostalgia retro

Prepárate para vivir una nueva edición del Megabazar de Cultura Pop 2026, un evento en CDMX para coleccionistas, amantes de la cultura geek y fans de la lucha libre mexicana.

“Familias, coleccionistas y curiosos encontrarán actividades, productos y escenarios perfectos para convivir, explorar y, por supuesto, tomar fotografías memorables”, indicó Collector Bazar, organizador del evento, en un comunicado.

Foto: Collector Bazar

¿Cuándo será el Megabazar de Cultura Pop 2026?

El Megabazar de Cultura Pop 2026 se llevará a cabo el 18 y 19 de abril, en un horario de 11:00 a 18:00 horas. La entrada será gratuita para el público en general.

La sede será el Centro Cultural Futurama, ubicado en Cerrada de Otavalo 15, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Si piensas llegar en transporte público, puedes tomar la Línea 6 del Metrobús y bajar en la estación Instituto Politécnico Nacional. Desde ahí, deberás caminar unos minutos sobre avenida Montevideo hasta llegar al recinto.

Foto: Collector Bazar

Así será el evento en CDMX

El megabazar tendrá más de 65 expositores, quienes ofrecerán productos de franquicias como Star Wars, Pokémon, Harry Potter, One Piece y Naruto, entre otras. Esto es lo que podrás encontrar:

Juguetes vintage y retro

Figuras de colección

Anime

Manga

TCG (cartas coleccionables)

Ropa

Accesorios

Foto: Collector Bazar

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la colaboración con Expomáscaras. Los asistentes podrán conocer a más de 30 leyendas de la lucha libre mexicana, entre ellas:

Fuerza Guerrera

Pirata Morgan

Halloween

Solar II

India Siux

El Halcón Ortiz

Rambo

Coco Rojo

Takeda

Súper Pinocho Sr

Kiss

Hijo de Black Shadow

La Sirenita

El Intocable

Violencia Jr

Monster

Hijo de Súper Muñeco

Centinela de la Muerte

Bufón Siniestro

Diosa Rubí

Sexy Violeta

Ya sea que vayas por las compras geek o por ver a las leyendas de la lucha libre, este Megabazar de Cultura Pop 2026 es de esos eventos en CDMX donde siempre hay algo que descubrir.