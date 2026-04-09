CDMX tendrá festival de gorditas, barbacoa y mole: así será Querétaro en Los Pinos

Si no vas a Querétaro, Querétaro viene a ti. Como parte del Festival Querétaro en Los Pinos, durante todo un fin de semana se podrá disfrutar de lo mejor de la cultura, la gastronomía y el arte queretano. Las tradicionales gorditas de maíz quebrado serán uno de los principales atractivos de este evento donde además se podrá probar barbacoa y mole, encontrar productos regionales y bailar al ritmo del huapango.

Además, los visitantes podrán llevar a casa preciosas artesanías e incuso aprender a hacer una tradicional Muñeca Lele.

Foto: Graciela López (Cuartoscuro)

Las secretarías de Cultura del Gobierno de México y del estado de Querétaro impulsan este festival que también tendrá presentaciones de libros, proyecciones de documentales y más actividades culturales.

“Para Querétaro es un orgullo compartir en Los Pinos la riqueza cultural, artística, artesanal y gastronómica que nos define”, comentó en conferencia de prensa la secretaria de Cultura de la entidad, Ana Paola López Birlain.

Además, adelantó que el Festival Querétaro en Los Pinos traerá a la CDMX diversas expresiones de música, artesanía, danza, teatro y cultura alimentaria.

¿Cuándo y dónde será el Festival Querétaro en Los Pinos?

El festival se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

La cita es en el Complejo Cultural Los Pinos, que se ubica en Calzada del Rey S/N, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Para llegar, las estaciones de transporte público más cercanas son Constituyentes de la Línea 7 del Metro y Los Pinos de la Línea 3 del Cablebús.

Además de la oferta gastronómica de la ocasión a raíz del festival, podrás probar los productos que cada fin de semana se ofrecen en las Cocinas de Humo del Mercado El solar de Los Pinos. Hay quesadillas, aguas frescas, productos del campo, etc.

Prueba gorditas de maíz quebrado y más gastronomía queretana

Pero lo más atractivo es que, como parte del festival, cocineras tradicionales de Querétaro ofrecerán en Los Pinos una muestra de la gastronomía del estado.

Un platillo imperdible son las gorditas de maíz quebrado, que se distinguen por estar preparadas con una masa más rústica. Además, suelen ir rellenas de requesón enchilado, migajas de carnitas o algún guisado, acompañadas con salsa de molcajete.

Otros platillos que se podrán encontrar en el Festival Querétaro en Los Pinos son:

Barbacoa

Mole de xoconostle

Pipián

Conejo en salsa de cacahuate

Nopales de santo

Música, cultura, artesanías y más

En cuanto a la oferta cultural, el evento tendrá una muestra de música, danza, literatura y artesanías.

Entre las presentaciones musicales destacan la del trío de son huasteco Las Perlitas Queretanas y los grupos La Tripu y Corazón de la Sierra.

Foto: Gobierno de México

Además, se presentarán los libros Cuerpos de maíz y Sueño Americano. Historia de migración y esperanza.

También se proyectará el documental Caminares que germinan en la jícara sagrada y se impartirá un taller de elaboración de la Muñeca Lele, artesanía queretana por excelencia.

Otras artesanías que podrán encontrarse son piezas de barro y cerámica, madera, textiles, cartonería y más.