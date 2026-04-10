Festival Bosque Vikingo 2026: combates, rituales y música medieval ¡GRATIS!

El Festival Bosque Vikingo 2026 regresa con su segunda edición para transformar un espacio natural en una auténtica villa nórdica con combates, rituales, música medieval y actividades inspiradas en la cultura vikinga. La cita será el 25 de abril en el Rancho Dos Arbolitos, en Tres Marías, Morelos, a una escapada corta desde la CDMX.
Durante un día completo, el bosque se llenará de acero, fuego, danzas tribales y personajes que recrean el espíritu guerrero vikingo. Es un plan ideal si te gusta la fantasía medieval, la historia nórdica o simplemente quieres salir de la ciudad y vivir algo diferente rodeado de naturaleza.
Aquí puedes caminar entre clanes, escuchar música medieval en vivo y presenciar rituales inspirados en tradiciones del norte europeo.
¿Qué podrás ver en el Festival Bosque Vikingo?
La segunda edición del festival contará con espectáculos y actividades temáticas durante todo el día, como:
- Cetrería con Imperio Águila
- Combates vikingos con Armentum
- Concierto medieval con Kronos Cantus
- Danzas tribales con Yareaj Laila
- Show vikingo con Thor Martillo
- Funeral vikingo ceremonial con Draccolish
- Villa vikinga interactiva
- Productores y artesanos locales
- Ambientación medieval en el bosque
Cada actividad está pensada para recrear una experiencia inmersiva entre árboles, fuego y música.
¿Cómo ir vestido al Festival Bosque Vikingo?
El ambiente del festival invita a asistir caracterizado. Capas, cascos, escudos y vestimenta medieval son bienvenidos. Muchos asistentes llegan con outfits temáticos para integrarse a la experiencia y tomarse fotos en escenarios naturales que parecen sacados de una saga vikinga.
Además, el evento es familiar, por lo que puedes ir con amigos, pareja o incluso armar plan con toda la familia. La combinación de naturaleza, cultura y espectáculo lo convierte en una experiencia distinta a los festivales tradicionales.
¿En dónde será el Festival Bosque Vikingo con onda medieval?
El Rancho Dos Arbolitos se ubica en Tres Marías, Morelos, un destino conocido por sus bosques y clima fresco. Esto hace que el festival sea perfecto para una escapada de un día desde la Ciudad de México. Además, la entrada es gratuita, lo que lo vuelve aún más atractivo.
Si te gustan los festivales temáticos, la cultura nórdica o simplemente quieres vivir una experiencia diferente, ¡cáele al Festival Bosque Vikingo 2026!
📍 Lugar: Rancho Dos Arbolitos, Carr. Federal A Cuernavaca, 62514 El Capulín, Morelos.
📅 Fecha: 25 de abril de 2026
⏰ Hora: 11:00 a 19:00 horas
💵 Entrada libre
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- Cuándo: lunes a domingo
- Horario: abierta las 24 horas del día
- Dónde: Galería Reforma Acuario
- Entrada: gratis