Hay nueva Feria del Libro en CDMX con ofertas desde $18: ¿cuándo y dónde será la edición 2026?

Por primera vez, la alcaldía Iztapalapa realizará su Feria del Libro 2026, un evento en CDMX que busca acercar la literatura y la cultura a todo el público con actividades gratuitas.

“Te esperamos porque tendremos un programa muy completo para difundir la lectura”, expresó la alcaldesa Aleida Alavez en una publicación en redes sociales. Esta feria forma parte de los esfuerzos por descentralizar la oferta cultural en la ciudad y llevar actividades a distintas alcaldías. En este caso, Iztapalapa apuesta por generar espacios accesibles donde la lectura y el arte estén al alcance de más personas.

Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

¿Cuándo y dónde es la nueva Feria del Libro de CDMX?

La Feria del Libro 2026 se llevará a cabo del 22 al 25 de abril. El horario será de 10:00 a 18:00 horas, de miércoles a viernes, mientras que el sábado será de 10:00 a 16:00 horas.

La sede será la tienda SUPERISSSTE Zaragoza, ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza 1711, colonia Chinampac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa.

Para llegar en transporte público, puedes tomar la Línea A del Metro. Deberás bajarte en la estación Tepalcate y caminar sobre Calzada Ignacio Zaragoza hasta el recinto; son aproximadamente cinco minutos.

Si planeas asistir, lo ideal es llegar con tiempo, especialmente en fin de semana, ya que al ser entrada libre y con precios accesibles, se espera buena afluencia. También es buena idea llevar efectivo para facilitar la compra de libros.

Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

Así será la edición 2026

En este festival de letras participarán diversos sellos editoriales que ofrecerán libros desde $18. Podrás encontrar títulos de literatura, ciencia, ciencias sociales y muchos otros temas.

Además de la venta de libros, el evento está pensado como un plan familiar, ya que contará con actividades para niñas, niños y adultos. Algunas de ellas son:

Juegos de mesa

Talleres

Teatro

Conciertos

Cuentacuentos

Presentaciones de danza

Conversatorios

Ya sea que busques una buena lectura, un plan familiar o simplemente algo diferente que hacer en la ciudad, esta nueva Feria del Libro 2026 en CDMX promete buen ambiente, precios accesibles y muchas historias por descubrir.

El ambiente combinará literatura con espectáculos en vivo, por lo que no solo se trata de una feria para comprar libros, sino de un espacio para convivir, escuchar música y disfrutar de presentaciones culturales.