Corre 5 km y vive la Color Run México 2026 en CDMX. Foto: Pexels (Marcin Dampc)
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10 abril, 2026
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Carrera Color Run México 2026: conoce cuándo es, cuánto cuesta y cómo inscribirte

La Carrera Color Run 2026 en la CDMX tendrá una celebración llena de energía en la meta, ofreciendo un concierto y una lluvia de colores.

La Carrera Color Run México 2026 llega a la CDMX como uno de los eventos deportivos más coloridos del año.

Inspirada en el tradicional Holi Festival de la India, esta carrera combina ejercicio, música y una explosión de colores en un ambiente totalmente festivo.

Más que una simple carrera en CDMX, la Color Run se transforma en una fiesta al aire libre. Al cruzar la meta, las y los participantes podrán disfrutar de un concierto exclusivo y un lanzamiento masivo de polvos de colores, creando una atmósfera única.

Si estás buscando qué hacer en CDMX en abril, este evento es una opción ideal para combinar deporte, diversión y una experiencia inolvidable llena de energía.

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Así será la Carrera Color Run México

Inspirada en el emocionante Holi Festival de la India, la Carrera Color Run México llega al Parque La Mexicana de la CDMX para ofrecer una nueva y emocionante experiencia a las y los corredores.

Prepárate para correr, disfrutar y celebrar en un ambiente lleno de música y color.

Concierto y fiesta de colores en la meta de la carrera

Al concluir la Carrera Color Run México 202, las y los participantes inscritos podrán disfrutar de un concierto lleno de energía, culminando con un lanzamiento colectivo de polvos de colores.

Importante: El acceso al concierto es exclusivo para corredores inscritos que presenten su brazalete, medalla de participación y número de corredor.

Foto: Pexels (Tanvi Vartak)

Lo que debes saber para la Color Run México: precio, kit y registro

La Carrera Color Run México 2026 ofrecerá una ruta de 5 kilómetros con una categoría única para hombres y mujeres, permitiendo la participación de niños y niñas a partir de los 8 años. Es obligatorio que los menores de edad estén acompañados por sus tutores en todo momento.

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El costo de inscripción es de $790 por persona, más cargos por servicio en línea. Si lo prefieres, también puedes realizar tu registro de forma presencial. Haz clic aquí para consultar las tiendas participantes.

La entrega del kit para la Color Run México 2026 se llevará a cabo el sábado 25 de abril en el Parque La Mexicana, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Tu kit incluye:

  • Playera oficial Color Run México
  • Lentes de color
  • Número de corredor
  • Medalla de participación
  • Brazalete para acceso al mega concierto
  • Bolsas de polvo de color (estas se entregarán en la zona de recuperación después de la carrera)

Según los organizadores, la inscripción a la carrera cubre los siguientes servicios para los corredores: hidratación en ruta (agua y bebida isotónica), zona de recuperación (agua y bebida isotónica), sanitarios, servicio médico, ambulancia, seguridad vial en el recorrido y servicio de guardarropa disponible a partir de las 6:00 horas.

Foto: Pexels (Sanket Sawale)

¿Cuándo es la Carrera Color Run México 2026?

Finalmente, la Carrera Color Run México 2026 está programada para el domingo 26 de abril. La cita es en el Parque La Mexicana y la salida será a las 7:00 horas.

¿Ya tienes tu lugar?

Foto: IG (@colorrunmexico)

Carrera Color Run México 2026
  • Cuándo: 26 de abril 
  • Horario: a partir de las 7:00 horas
  • Dónde: Parque La Mexicana
  • Precio: $790 por persona

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