CDMX abrirá ‘Robotopía’, Utopía con escuela de robótica y alberca gratis: ¿cuándo y dónde estará?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la inauguración de una nueva Utopía en CDMX. Será conocida como ‘Robotopía’, debido a que tendrá como “proyecto ancla” una escuela de robótica. Además, contará con alberca, gimnasio, pista para trotar, biblioteca, clases de música, danza . También se podrá acceder a los servicios del Sistema Público de cuidados, como las lavanderías populares y el comedor comunitario. Todo será de acceso gratuito o a bajo costo.

Foto: Yerania Rolón Rolón (Cuartoscuro)

“La segunda Utopía que vamos a inaugurar en la Ciudad de México, está en Azcapotzalco“, comentó la mandataria durante un recorrido del programa Gobierno Casa por Casa en la colonia Pro Hogar.

Apenas el pasado 22 de marzo abrió sus puertas la Utopía Mixiuhca, primera de las 100 que la jefa de Gobierno se comprometió a construir durante su administración.

Así será la ‘Robotopía’

De acuerdo con la jefa de Gobierno, cada una de las nuevas Utopías de CDMX tendrán un “proyecto ancla”, es decir una atracción recreativa, lúdica, educativa o científica que la distinguirá del resto.

Así, por ejemplo, la Utopía Mixiuhca también es conocida como la ‘Utopía de las niñas y los niños’ gracias a las actividades que ofrece para las infancias.

En ese sentido, la nueva Utopía de CDMX será la ‘Robotopía’, ya que contará con una escuela de Robótica.

Foto: Yerania Rolón Rolón (Cuartoscuro)

“Vamos a tener una experiencia de talleres de robótica, sobre funcionamiento de robots, tecnología y actividades, de cómo armar tu robot; aprendizaje práctico que fomenta el interés por la ciencia y la tecnología; eventos recreativos con enfoque educativo, para presentar los robots creados; exhibiciones y dinámicas interactivas, como “Baila con el Robot” para niñas, niños y jóvenes y la vinculación con instituciones públicas y privadas, con oferta académica en robótica”, explicó Brugada.

Foto: Pedro Valtierra (Cuartoscuro)

Aunado a ello, la nueva Utopía tendrá una alberca semiolímpica gratuita. Este espacio será para uso del público en general: infancias, adultos, personas de la tercera edad, hombres, mujeres y hasta personas con discapacidad. No obstante, se busca fomentar principalmente la participación de las mujeres. Por ello, la mandataria adelantó que se obsequiarán trajes de baño, gorras y goggles a las primeras 200 mujeres que se inscriban.

Foto: Edgar Ulises Segura

La Utopía de Azcapotzalco contará con áreas deportivas, culturales, de salud y del Sistema Público de Cuidados.

Entre las áreas deportivas, además de la alberca, destacan:

Área de pesas

Ring de box

Espacio para yoga

Trotapista con piso de tartán

Foto: Crisanta Espinosa (Cuartoscuro)

Por su parte, en cuanto a la oferta cultural, habrá:

Biblioteca

Aula digital

Auditorio para 400 personas

Muralismo

Cabina para podcasts

Clases de música

Orquesta comunitaria

Clases de danza

Foto: Francisco Rodríguez (Cuartoscuro)

También se ofrecerán los siguientes servicios médicos gratuitos:

Estudios de laboratorio

Mastografía

Ginecología

Odontología

Consultorios

Terapia alterna

Fisioterapia

Tina de hidroterapia

Finalmente, en la Utopía de Azcapotzalco también se podrán encontrar los servicios del Sistema Público de Cuidados:

Spa

Cuidados personales

Casa de día para adultos mayores

Gerontología

Psicología

Sala de lactancia con lactario

Comedor popular

Aulas para preescolar y maternal

Ludoteca

Consultorio de pruebas ITS

Centro de Apoyo a Adicciones

Lavandería

Cabe recordar que las lavanderías populares tienen un costo de únicamente $1. Por su parte, en los comedores comunitarios se puede acceder a un menú completo por tan solo $11.

Además, la jefa de Gobierno adelantó que la Utopía también tendrá una clínica veterinaria. Tendrá servicios como consulta médica, estética canina y también esterlización para animales de compañía.

¿Cuándo abre la nueva Utopía de CDMX y dónde estará?

De acuerdo con Brugada Molina, la nueva Utopía de CDMX abrirá al público en este mismo mes de abril de 2026.

“La noticia es que en este mes de abril, vamos a inaugurar la Utopía. Estamos concluyendo la Utopía”, aseguró este jueves.

La Utopía Azcapotzalco, o ‘Robotopía’, estará dentro del Deportivo Ceylán. Este se ubica en Boulevard de los Ferrocarriles 402, entre Norte 45 y Avenida Jardín, Colonia Euzkadi.

De acuerdo con lo informado el 4 de junio de 2025, durante la colocación de la primera piedra de la obra, la Utopía Ceylán tendrá una superficie de 12,000 metros cuadrados.

En la alcaldía Azcapotzalco avanza la construcción de la Utopía en el Deportivo Ceylán, donde más de 500 trabajadoras y trabajadores participan en la edificación de losas, muros, cimentaciones y estructuras. pic.twitter.com/qREZxNCELM — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) September 24, 2025

Anuncian otra Utopía para Azcapotzalco

Adicionalmente, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que Azcapotzalco contará con una segunda Utopía dentro de la demarcación.

De acuerdo con la mandataria, la alcaldesa Nancy Núñez ya cuenta con una propuesta para la ubicación del nuevo complejo:

“Ya le pedí a la alcaldesa que nos proponga otros espacios para que este año se construya. La propuesta es el Deportivo Xochináhuac, donde se va a construir la siguiente Utopía”, adelantó Brugada.

Cabe recordar que en CDMX operan actualmente 14 Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías). Las primeras 13 fueron construidas por la administración de la alcaldía Iztapalapa. Se trata de las Utopías Ixtapalcalli, Barco Utopía, Libertad, Cuauhtlicalli, Meyehualco, Quetzalcóatl, Texoloxtitlán, La Cascada, Teotongo, Olini, Papalotl, Tezontli y Atzintli.

Por su parte, la Utopía Mixiuhca, primera construida por el Gobierno de CDMX, de ubica en la alcaldía Iztacalco.

La Utopía Ceylán, en Azcapotzalco, será le segunda Utopía inaugurada en la administración de Clara Brugada, quien ha prometido que para 2030 la CDMX contará con 100 de estos espacios.

