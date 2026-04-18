Así aparece la Selección Mexicana en el álbum del Mundial 2026… hay jugadores no convocados

Panini reveló cómo aparecerá la Selección Mexicana en el álbum del Mundial 2026. Algunos de los jugadores que incluyó son Luis Malagón y el ‘Chucky’ Lozano.

La marca Panini reveló este sábado 18 de abril cómo aparecerá la Selección Mexicana en el álbum del Mundial 2026. El Tri ocupará dos páginas con 18 estampas de futbolistas, entre los que figuran algunos que difícilmente asistirían a la justa mundialista.

En total, el espacio para el Tri en el álbum es de 20 estampas, entre el logotipo, los jugadores y una foto grupal.

“¡Ahora sí comienza la fiesta mundialista! La espera terminó: revelamos las dos páginas sagradas de la Selección Mexicana 🇲🇽 en el álbum FIFA World Cup 2026™”, anunció Panini en sus redes sociales.

Aunque el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aún no anuncia la lista definitiva de los jugadores que disputarán este Mundial, hay casos que lucen complicados, como el del arquero Luis Malagón, quien se lesionó el tendón de Aquiles en la Concachampions con el América.

Otro caso es el de Hirving Chucky Lozano, quien no ha sido convocado por el Vasco Aguirre en los últimos partidos del Tri.

Cabe recordar que la planilla del álbum del Mundial 2026 se envía a impresión con mucha anticipación, debido al tiempo que se requiere para diseñar, fabricar y distribuir los ejemplares.

Además, la lista de jugadores que elige Panini es aprobada por las federaciones de futbol de cada país, a fin de tener una selección lo más certera posible.

¿Qué jugadores de la Selección Mexicana aparecen en el álbum Panini del Mundial?

Luis Malagón

Johan Vásquez

Jorge Sánchez

César Montes

Jesús Gallardo

Israel Reyes

Diego Lainez

Carlos Rodríguez

Edson Álvarez

Orbelín Pineda

Marcel Ruiz

Érick Sánchez

Hirving Lozano

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

Alexis Vega

Roberto Alvarado

César Huerta

De esta lista, algunos jugadores cuya participación en el Mundial 2026 está en duda son César Huerta, quien ha estado inactivo en la Selección Mexicana desde el año pasado por una pubalgia, y Hirving Lozano, que no ha sido convocado en los últimos partidos del Tri.

De acuerdo con sitios especializados, otros futbolistas que tienen el panorama complicado para ir a la justa mundialista son Érick Sánchez y Diego Lainez.

¿Cómo se eligen a los futbolistas que aparecen en el álbum Panini del Mundial 2026?

La confección del álbum del Mundial es un trabajo que toma varios años. La colección de tarjetas y álbumes comienza a desarrollarse al terminar cada edición del certamen, según explicó Francisco Poch, líder del proyecto de la Copa del Mundo para marketing y partnerships de Panini México, en entrevista con Chilango en marzo pasado.

“Desde que acabó Qatar 2022 comenzamos a trabajar el de este Mundial”, dijo en esa ocasión.

Detalló que la recta final de la elaboración del álbum del Mundial 2026 comenzó un año y medio antes del arranque de la justa deportiva. Esto incluye diseño, edición, desarrollo, producción y distribución.

Debido al tiempo que requiere este proceso, Panini debe trabajar en sus tarjetas, estampas y álbumes incluso antes de que existan equipos clasificados y convocatorias oficiales. Para ello, la empresa mantiene una relación estrecha con las federaciones de futbol de cada país, con el fin de lograr una selección lo más precisa posible:

“Tenemos una relación muy profunda con cada una de las federaciones, que avalan las listas que nosotros damos para saber qué jugadores pueden estar presentes dentro de nuestro Panini. Hay un área muy dedicada a fútbol editorial que lo avala con cada uno también de las federaciones y dan el visto bueno para ver qué jugadores realmente son los más propensos a asistir a la Copa del Mundo. Tenemos un porcentaje de acierto bastante alto, de más del 80%”, detalló Francisco.

Sin embargo, nunca faltan los imprevistos, como lesiones o factores deportivos —por ejemplo, el repechaje—, con los que Panini debe lidiar.

¿Cuándo sale a la venta el álbum Panini del Mundial 2026 en México?

¡Apunta la fecha! Panini informó que el álbum oficial llegará a partir del 30 de abril.

Habrá más de diez mil puntos de venta en todo el país, incluidas tiendas departamentales y de conveniencia.

¡Ahora sí comienza la fiesta mundialista! 🏆



La espera terminó: revelamos las dos páginas sagradas de la Selección Mexicana 🇲🇽 en el álbum FIFA World Cup 2026™. 🏟️✨



🗓️ ¡MÁRCALO EN EL CALENDARIO! El álbum oficial llega a partir del 30 de abril. pic.twitter.com/nYMw0ZhAkT — Panini Sport México (@PaniniSportMx) April 18, 2026

¿Cómo será el álbum?

El álbum del Mundial de 2026 será el más grande de la historia. Por primera vez, el torneo incluirá a 48 equipos, es decir, 16 más que en ediciones anteriores. Esto significa más páginas y más estampas para llenar.

El álbum tendrá 112 páginas y 980 estampas, además de espacios dedicados a los países sede, los estadios emblemáticos y leyendas del futbol.

Al igual que la Selección Mexicana, cada equipo contará con dos páginas que incluirán:

18 retratos de jugadores

1 sticker grupal

1 escudo oficial en material especial

Pero eso no es todo. La colección incluye 20 estampas extra únicas de jugadores en acción, en cuatro variantes de color.

En cuanto a los sobres, cada uno incluirá 7 stickers y uno extra insertado aleatoriamente. Además, habrá ecoblisters con 10 sobres y cajas con 100 paquetes.

Acá te dejamos la lista de precios, desde las dos versiones del álbum Panini hasta el costo de los sobres en sus distintas presentaciones: