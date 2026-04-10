Lánzate a la proyección de El diablo viste a la moda con experiencia inmersiva y ¡cena incluida!

¿Lista para decir “That’s all”? Antes del estreno de la secuela, El diablo viste a la moda regresa con una experiencia inmersiva en CDMX donde la moda, el cine y la gastronomía se mezclan en una sola noche. El evento forma parte de Meat N’ Film, un formato que transforma una proyección en una experiencia sensorial con cena temática inspirada en la película.

La función será el 21 de abril a las 19:00 horas en la colonia Del Valle. Aquí no solo verás la película: también podrás probar platillos diseñados para conectar con el universo editorial de alta costura que convirtió al filme en un clásico pop. Tacones, café, glamour y drama laboral incluidos. OMG!

¿De qué trata The Devil Wears Prada y por qué es tan icónica?

La película sigue a Andrea Sachs, una recién graduada que consigue trabajo como asistente de Miranda Priestly, la temida editora de una revista de moda. Lo que parecía una oportunidad laboral soñada se convierte en una prueba de fuego donde Andrea debe adaptarse a un mundo competitivo, exigente y lleno de estilo.

Desde su estreno en 2006, la cinta se volvió un referente cultural por mostrar el detrás de la industria editorial, el poder de la moda y frases memorables que siguen vigentes. Además, redefinió el arquetipo de la “jefa implacable” y convirtió outfits, pasarelas y estrés laboral en una historia que muchos siguen amando.

Así será la experiencia inmersiva de El diablo viste a la moda

Esta no es una función tradicional con palomitas. La propuesta integra:

Cena temática inspirada en la película

Ambientación del mundo editorial de moda

Proyección completa del filme

Experiencia sensorial sincronizada con la historia

Cupo limitado

El menú y las bebidas están diseñados para representar el ambiente de alta costura, lujo y ritmo acelerado que vive la protagonista dentro de la revista.

¿Cuándo estrena El diablo viste a la moda 2 con Meryl Streep y Anne Hathaway?

La experiencia llega justo antes del estreno de la segunda parte, por lo que se convierte en un plan ideal para revivir la historia original.

Además, el formato Meat N Film ha ganado popularidad por convertir películas icónicas en eventos inmersivos. ¿Que cuándo estrena? En México el 30 de abril y sí, estamos muy listos para verla.